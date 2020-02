Der FDP-Politiker Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden. Einen Tag nach seiner Wahl kündigte Kemmerich seinen Rücktritt an. Ferner will die FDP im Parlament in Erfurt die Auflösung des Landtages beantragen. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig. Da die AfD sich gegen Neuwahlen ausgesprochen hat, müssten alle anderen Fraktionen dafür stimmen - Linke, Grüne, SPD, CDU und FDP.