Für neue Windräder fehlen Flächen

Nach einer Statistik der "Fachagentur Windenergie" mit Sitz in Berlin gab es Ende Januar in Thüringen insgesamt 52 gültige Baugenehmigungen für Windräder. Ein Teil davon stammt aus den Jahren vor 2019. Sie verteilen sich sehr ungleichmäßig über den Freistaat. 38 dieser Genehmigungen betreffen Mittelthüringen. Der Landesvorsitzende des Windbranchen-Verbandes, Frank Groß, erklärt das damit, dass Ende 2018 in Mittelthüringen mit einem neuen Regionalplan neue Vorrangflächen ausgewiesen worden waren.

Vor allem in den Landkreisen Gotha, Sömmerda, Weimarer Land und Unstrut-Hainich haben die Behörden neue Anlagen bewilligt. In Nord-, Ost- und Südwestthüringen dagegen fehlen konkrete Flächen für neue Anlagen. Hier sind neue Regionalpläne in Arbeit. Im Moment laufen dort die Verfahren für die Neuaufstellung der Pläne mit der üblichen Beteiligung der Öffentlichkeit. In Ostthüringen hat es in diesem Verfahren tausende von Widersprüchen gegen geplante Windvorranggebiete gegeben. In Südwestthüringen hat der Widerstand zugenommen, seit die neuen Pläne öffentlich sind.

Viele ältere Anlagen werden nicht ersetzt

Frank Groß schätzt, dass 2020 in Thüringen nicht mehr als 15 bis 25 neue Windräder entstehen könnten. Parallel dazu wisse aber niemand, wie viele Anlagen im Gegenzug abgebaut würden. 2019 waren es zehn. Derzeit sind in Thüringen 866 Windräder in Betrieb. Sie haben eine maximal mögliche Leistung von rund 1.600 Megawatt. Frank Schindler von der Servicestelle Wind der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur befürchtet, dass die Zahl im kommenden Jahr drastisch abnehmen und unter 800 sinken könnte.