"Für meine Familie habe ich schon Schutzmasken genäht", sagt Jessika Weihrauch. Doch ansonsten nutzt die 17-Jährige ihre Nähmaschine daheim derzeit vor allem dafür, zu üben, wie sie eine Hose näht. Sie ist Auszubildende im ersten Lehrjahr in der Kostümabteilung am Theater Erfurt. Hosen nähen lernen gehört zu ihrer Ausbildung.

Doch in der Theaterwerkstatt kann Jessika Weihrauch derzeit nicht arbeiten. "Das Haus ist im Krisenmodus", sagt Jessikas Chefin, Obergewandmeisterin Susanne Ahrens. In der Schneiderei wird mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet. Gerade werden hier ausschließlich Masken genäht, die meisten anderen Werkstätten sind geschlossen.

Jessika Weihrauch, Auszubildende in der Kostümabteilung am Theater Erfurt.

Jessika Weihrauch, Auszubildende in der Kostümabteilung am Theater Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Masken nähen würde Jessika in ihrer Ausbildung nicht voranbringen, deshalb näht sie zu Hause. Ihre Berufsschule ist, wie alle anderen Schulen auch, geschlossen. Wann die überbetriebliche Ausbildung wieder stattfinden wird, ist nach Angaben der Handwerkskammer Südthüringen noch offen. Ellen Mangold, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, berichtet, die Ausbildung in den Handwerksbetrieben, die nicht schließen mussten, laufe weiter - "alles mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsabständen".

Auch die GBneuhaus GmbH hat mehrere Lehrstellen ausgeschrieben. Derzeit werden fünf junge Menschen in dem Unternehmen ausgebildet, das Weltmarktführer in der Halogenlampen-Beschichtung für Autos ist. Unter ihnen sind Mechatroniker, Konstrukteure, ein Industriekaufmann und ein IT-Informatiker. Für die gelten im Unternehmen die gleichen Corona-Einschränkungen wie für alle anderen auch, extra festgeschrieben in einem internen Maßnahmenkatalog. Betriebsleiter Markus Heinze berichtet, gearbeitet werde im Schichtsystem mit den nötigen Sicherheitsabständen ein. "In Sozialräumen sind die Sitzplätze auf ein Drittel begrenzt, wir haben auch die Personenanzahl zu den Schichtübergaben reduziert“, so Heinze. Die Auszubildenden, die vor der Abschlussprüfung stehen, arbeiten von zuhause aus. Kurzarbeit zu beantragen sei noch keine Option - bisher haben die 110 Mitarbeiter noch genug zu tun. Ab Mai aber rechnet Markus Heinze mit den ersten Auswirkungen der Krise auf das Familienunternehmen.