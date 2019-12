Erik Bachies möchte mit Kindern arbeiten, Erzieher werden. Er ist einer von 51 Schülern im ersten Ausbildungsjahr an der privaten Ludwig-Fresenius-Schule in Erfurt. Um für die Ausbildung zuglassen zu werden, lernte der 20-Jährige zunächst zwei Jahre Kinderpfleger. Nun folgt die dreijährige Erzieherausbildung. Insgesamt fünf Jahre, in denen er auf BAföG angewiesen ist. 364 Euro bekommt er derzeit, muss davon sein Bahnticket zahlen, seinen Handyvertrag und 75 Euro Schulgeld im Monat. Dass die Teilnehmer des neuen Modellprojektes PiA jeden Monat rund 1.000 Euro Ausbildungsvergütung bekommen, statt Schulgeld zu zahlen, findet er ungerecht.

Modellprojekt PiA

Doreen Künzel, Schulleiterin der privaten Ludwig-Fresenius-Schule Erfurt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seit August gibt es das neue Modellprojekt PiA im Freistaat. 121 Ausbildungsplätze sind es insgesamt, 61 in diesem und noch einmal 60 Plätze im nächsten Jahr. Das Modellprojekt richtet sich vor allem an Quereinsteiger. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Hochschulreife hat, absolviert ein dreimonatiges Praktikum und kann dann Erzieher lernen. Die Ausbildung läuft ebenfalls drei Jahre. Drei Tage pro Woche sind die Schüler in der Schule, zwei im Kindergarten. Obendrauf gibt es jeden Monat die Ausbildungsvergütung. Die Kosten dafür teilen sich Bund und Land.

Ungleichbehandlung ist im Bildungsministerium bekannt

Die einen zahlen somit jeden Monat Schulgeld und brauchen eine fundierte Grundausbildung, die anderen bekommen eine Ausbildungsvergütung und müssen lediglich ein Praktikum nachweisen. Helmut Holter (Die Linke), geschäftsführender Thüringer Bildungsminister, kennt das Problem. Er selbst nennt es "eine riesengroße Baustelle" die er in den nächsten Jahren angehen will.

Helmut Holter (mi.), geschäftsführender Thüringer Bildungsminister Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sein Ziel ist es, so schnell wie möglich das Schulgeld abzuschaffen. Auch eine generalisierte Ausbildung inklusive Vergütung plant er. Die Finanzierung könne dann aber nicht allein bei der öffentlichen Hand liegen. Hier müssen auch die Träger der Kindertageseinrichtungen ihren Beitrag leisten, so Holter. Wie die Finanzierung aussehen soll, darüber will er in den nächsten Monaten verhandeln, vorausgesetzt die Regierungsbildung in Thüringen ist abgeschlossen.

Private Schulen fordern einen Umbau der Ausbildungsfinanzierung

Doreen Künzel, Schulleiterin der Ludwig-Fresenius-Schule in Erfurt, würde die Schulgeldfreiheit begrüßen. Laut Studien bekommen private Schulen lediglich 30 bis 50 Prozent von dem, was staatliche Schulen erhalten. Wenn die Finanzierung anders aussehen würde, könnte man gern auf das Schulgeld verzichten. Auch eine generelle Ausbildungsvergütung begrüßt Künzel, um gerade im sozialen Bereich den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Dass Erik und seine Mitschüler noch von den geplanten Änderungen profitieren werden, ist aber unwahrscheinlich.