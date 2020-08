Migration Ausgaben für Asylsuchende in Thüringen erneut gesunken

In Thüringen sind die Ausgaben für Asylsuchende im Jahr 2019 erneut gesunken. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, wurden insgesamt 55,3 Millionen Euro ausgegeben. Das waren 6,5 Millionen Euro weniger als im Jahr 2018. Am höchsten lagen die Ausgaben im Jahr 2016 mit 175 Millionen Euro. Seit dem sinken die Ausgaben kontinuierlich. Insgesamt haben knapp 7.500 Menschen in Thüringen Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz empfangen. 2018 waren es rund 400 mehr. Nach dem Höchststand im Jahr 2015 waren das rund 21.000 Empfänger weniger.