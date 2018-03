Viele ausländische Ärzte aus den nicht privilegierten Staaten scheitern in Deutschland im ersten Anlauf an den Hürden für eine Berufszulassung. Wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter den deutschen Landesärztekammern ergab, beträgt die Durchfallquote bei den verpflichtenden Prüfungen teilweise über 50 Prozent. Betroffen sind Mediziner, die ihren Abschluss nicht in einem EU-Staat, in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz erworben haben. Er hat die Prüfung erfolgreich absolviert: Ein palästinensischer Mediziner im Klinikum in Frankfurt (Oder) in Brandenburg. Bildrechte: dpa

In Thüringen fiel in den vergangenen Monaten rund jeder vierte betroffene ausländische Arzt durch einen Test. In Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt war es rund die Hälfte aller ausländischen Ärzte aus diesem Herkunftskreis. Die betroffenen Mediziner aus nicht privilegierten Staaten können die Kenntnisprüfungen bis zu zwei Mal wiederholen. Für Sprachprüfungen gibt es kein Limit.

Eineinhalb Jahre Wartezeit in Thüringen

Die Länder organisieren die obligatorischen Tests für ausländische Ärzte in Eigenregie. Die Wartezeit unterscheidet sich dabei deutlich. Während in Bayern der Umfrage zufolge Bewerber innerhalb von sechs Wochen die Prüfungen ablegen können, dauert es in Baden-Württemberg länger als ein halbes Jahr, in Sachsen rund ein Jahr und in Thüringen bis zu eineinhalb Jahre.

Trotz dieser Hürden ist in Deutschland die Anzahl von zugelassenen Ärzten aus nicht privilegierten Staaten deutlich gestiegen. Wie die MDR-Umfrage ergab, belegt Syrien als Herkunftsland in fast allen Bundesländern einen vorderen Platz in der Ärztestatistik. Im Saarland (16 Prozent) und in Niedersachsen (über zehn Prozent) kommen dieser ausländischen Ärzte mittlerweile aus Syrien. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz liegt Syrien je auf dem zweiten Platz der Herkunftsländer dieser ausländischen Mediziner. Vergleichsweise wenige syrische Ärzte arbeiten in Bayern (3,8 Prozent) oder Baden-Württemberg (2,7 Prozent).

Ärztekammern fordern Pflicht zum deutschen Examen

Die Ärztekammern fordern neue Standards für die Berufszulassung ausländischer Ärzte aus nichtprivilegierten Staaten. So sollen die Mediziner bundesweit das deutsche ärztliche Staatsexamen ablegen. Als Grund geben die Kammern auch an, dass ein Medizinstudium außerhalb der EU, Islands, Liechtensteins, Norwegens und der Schweiz inhaltlich oft nicht vergleichbar mit dem Studium in Deutschland sei.

Das Bundesgesundheitsministerium sieht jedoch bislang keinen Handlungszwang. Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, die geltenden Regelungen berücksichtigten, dass ausländische Ärzte "in ihren Heimatländern vielfach schon Jahre in der ärztlichen Versorgung tätig gewesen sind". Ein Sprecher des Berliner Senats sagte, die von ausländischen Ärzten mitgebrachten Qualifikationen "sollten im Sinne einer gelebten Willkommenskultur nicht unbeachtet bleiben oder von vornherein als nicht gleichwertig abgestempelt werden".

Zulassung ausländischer Ärzte in Deutschland Bei der Zulassung ("Approbation") ausländischer Ärzte in Deutschland wird nach den Herkunftsländern der Mediziner unterschieden. Ärzte aus den EU-Staaten, aus Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz haben es leichter: Haben sie ihren Abschluss in einem dieser Länder absolviert, müssen sie lediglich eine Sprachprüfung absolvieren, sofern nicht Deutsch ihre Muttersprache ist. Ärzte aus allen anderen Ländern müssen zusätzlich zum Sprachtest eine sogenannte Gleichwertigkeitsprüfung durchlaufen. Dabei werden Zeugnisse und Dokumente geprüft und die Berufserfahrung unter die Lupe genommen, um herauszufinden, ob sie gleichwertige Kenntnisse wie Mediziner haben, die in Deutschland ein Medizinstudium erfolgreich absolviert haben.