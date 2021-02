Eine wachsende. Nach der Verbands-Umfrage haben fast drei Viertel der Unternehmen Aufträge im Rahmen der wachsenden Elektromobilität. Wie wichtig das für die einzelnen Unternehmen ist, ist aber sehr unterschiedlich. "Meist ist der Umsatzanteil für Elektroautos noch gering", so Chmelik. Der Verband erwartet jedoch exponenzielles Wachstum in den nächsten Jahren. "Wir wissen ja, was die Hersteller gerade für Produktionslinien aufbauen", so Chmelik. Für viele Zulieferer auch in Thüringen sei es gar keine Frage mehr, sich in dem Bereich zu engagieren.