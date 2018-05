Neues Stauwarnsystem geht in Vollbetrieb

Eigentlich sind ja die Autobahnen in Thüringen ziemlich gut ausgebaut. Auf A4 und A9 kann man auf dreispurigen Fahrbahnen durch den Freistaat brausen. Trotzdem kommt es immer wieder zu teils schweren Unfällen, und dadurch auch zu Staus. Damit die künftig für weniger Frust sorgen, geht heute ein neues elektronisches Stauwarnsystem in Betrieb. Das System besteht aus Anzeigetafeln, die am Autobahnkreuz Erfurt und am Kreuz Rippachtal in Sachsen-Anhalt stehen. Dort kreuzen sich die A4 und die A71 beziehungsweise die A9 und die A38.

Die Schilderbrücken auf der A4 wurden schon letztes Jahr installiert. Bildrechte: MDR/Tino Plunert Die Schilderbrücken wurden im vergangenen Jahr errichtet. Sie zeigten seitdem auch schon Meldungen und Stauwarnungen an. Diese mussten aber von einem Mitarbeiter vorbereitet und dann auf die Anzeigetafeln überspielt werden. Ab dem 1. Mai läuft das automatisch, und zwar mit Hilfe von 36 Messstellen an den Autobahnen. 20 davon wurden in Thüringen, 16 in Sachsen-Anhalt installiert. Sensoren messen hier, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind, wie schnell sie fahren und ob sich ein Stau gebildet hat. Diese Daten werden dann an einen Verkehrsrechner in Halle-Peißen überspielt. Der Computer gibt dann Umleitungsempfehlungen heraus, die auf den Anzeigetafeln erscheinen.

Alternativstrecken rechtzeitig empfehlen

Ein Beispiel: ein Autofahrer will von Berlin und nach Erfurt fahren. Dafür möchte er die A9 und die A4 benutzen. Vor dem Kreuz Ripachtal informieren ihn aber die Anzeigetafeln, dass es am Hermsdorfer Kreuz einen Stau gibt. Die Anzeigen empfehlen daher, die A9 am Rippachtal zu verlassen und über die A38 und die A71 nach Erfurt zu fahren. Oder ein anderes Beispiel: Ein Autofahrer kommt auf der A71 aus Bayern und will weiter nach Leipzig. Weil sich der Verkehr auf der A9 bei Weißenfels staut, empfiehlt die Anzeigetafel vor dem Erfurter Kreuz: für die Fahrt Richtung Leipzig-Berlin gerade aus weiter über A71 und A38.

Sensoren messen das Verkehrsaufkommen und melden das an den zentralen Rechner nach Halle. Bildrechte: dpa Klaus Sühl, Staatssekretär im Infrastrukturministerium, erklärt es so: "Das ist die Idee, dass wir vor den großen Kreuzungspunkten ein Informationssystem haben, ein dynamisches Informationssystem, das relativ schnell die Daten, die im Hintergrund gesammelt werden, auf diese großen Screens überträgt und die Autofahrer informiert: fahre gerade aus oder biege rechts ab. Das ist die Idee dieses Leitsystems." Die Anzeigen werden aktiviert, wenn der Reisezeit-Unterschied zwischen Haupt- und Umleitungsroute mehr als 20 Minuten beträgt, wenn die Polizei bei Verkehrsunfällen die Umleitung empfiehlt oder wenn sich Bauarbeiten abzeichnen.

Außerdem kann das System für die Verkehrsführung in die Stadt Erfurt genutzt werden, wenn es dort Behinderungen etwa durch Großveranstaltungen gibt. Das neue Stauwarnsystem kostete fünf Millionen Euro, die vom Bund getragen wurden. Nur die Planungskosten in Höhe von 200.000 Euro mussten die Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt übernehmen.