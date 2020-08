Autofahrer auf drei Thüringer Autobahnen haben am Dienstag viel Geduld aufbringen müssen. Laut eines Polizeisprechers hat sich auf der A4 in Hessen an der Landesgrenze zu Thüringen ein Auto überschlagen. Die Autobahn ist zwischen Gerstungen und Wommern gesperrt. Der Verkehr staut sich bis Herleshausen.