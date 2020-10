Der zunehmende Anteil von Elektrofahrzeugen an den Neuzulassungen setzt die Autozuliefererindustrie in Thüringen regional unterschiedlich unter Druck. Das geht aus der Studie "Auswirkungen der Elektromobilität - Beschäftigungseffekte auf kommunaler Ebene in Thüringen" hervor, die der Branchenverband Automotive Thüringen zusammen mit dem Chemnitz Automotive Institute erarbeitet und am Freitag veröffentlicht hat. Die Branche hat heute im Freistaat 40.000 Beschäftigte.

Wo der Verband einen Stellenabbau voraussagt

Motorenfertigung bei MDC Power in Kölleda. Bildrechte: imago/Bild13 Ein Problem sieht der Verband für solche Regionen, in denen heute Zulieferer für klassische Verbrennerteile wie Motor oder Getriebe dominieren - wie das Daimler-Motorenwerk MDC Power in Kölleda im Kreis Sömmerda mit 1.400 Beschäftigten. In diesem Kreis sagt die Studie einen Stellenabbau in der Branche voraus, ebenso für den Kreis Gotha und den Wartburgkreis, den Landkreis Nordhausen und den Kreis Hildburghausen.

Elektroautos bescheren nur wenigen Thüringer Regionen mehr Jobs

Einen Stellenzuwachs wird es der Studie zufolge durch Elektroautos nur in der Stadt Jena geben sowie in Erfurt. Auch im nördlichen Ilmkreis, wo sich der Batteriehersteller CATL ansiedelt, wird es mehr Jobs in der Branche geben. Im südlichen Ilmkreis überwiegen die negativen Effekte, so dass sich Stellenabbau und -aufbau in diesem Kreis die Waage halten dürften.