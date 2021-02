Nach dem am Montagabend im Ersten ausgestrahlten Beitrag Mafia-Kolonie Ostdeutschland können aber auch Sie nun Ihre Fragen zu solchen nicht alltäglichen Recherchen und Themen loswerden. Was haben die Journalisten erlebt? Wie gehen sie bei einer solchen Recherche vor? Ab 16 Uhr am Dienstag werden Ludwig Kendzia und Margherita Bettoni Ihre Fragen unten im Kommentarbereich beantworten. Schon vorab können Sie Ihre Fragen dazu als Kommentar stellen - wir sammeln sie ein, am Nachmittag werden Ludwig Kendzia und Margherita Bettoni die Antworten darauf geben.