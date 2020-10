Nach Angaben von Tiefensee stecken viele Thüringer Autozulieferer zurzeit in existenziellen Schwierigkeiten. Neben Umsatzrückgängen wegen der Corona-Krise mache den Firmen auch der Druck zu schaffen, neue Antriebsformen und Fahrzeuge zu entwickeln. Erst am vergangenen Freitag veröffentlichte der Branchenverband Automotive Thüringen zusammen mit dem Chemnitz Automotive Institute eine Studie zum Thema "Auswirkungen der Elektromobilität - Beschäftigungseffekte auf kommunaler Ebene in Thüringen". Sie kommt zu dem Ergebnis, das insbesondere Zulieferer für klassische Verbrennungsautos sich auf Umsatzrückgänge einstellen müssen. Profitieren hingegen würden Unternehmen, die an Entwicklungen für Elektroautos bauen. Diese ohnehin bestehende Strukturkrise sei durch die allgemeinen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Autobranche noch beschleunigt worden, meint Rico Chmelik, Geschäftsführer des Branchenverbands Automotive Thüringen.