Nach Kritik an zu hohen Vorstandsgehältern bei der Thüringer Awo-Tochterfirma AJS gGmbH will deren Geschäftsführerin Antje Wolf ihren Posten aufgeben. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat Wolf den Landesvorstand der Awo Thüringen am Mittwoch gebeten, ihren Vertrag zum 30. Juni aufzulösen. Ihre Co-Geschäftsführer Michael Hack und Achim Ries hatten bereits Ende vergangener Woche ihren Rückzug aus dem Unternehmen zum Monatsende angekündigt.