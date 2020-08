Seit Anfang des Jahres steht das Tochterunternehmen der Awo, die Alten-, Jugend- und Sozialhilfe (AJS) gGmbH, wegen überhöhter Gehaltszahlungen in der Kritik. So soll Hack jährlich 310.000 Euro bezogen haben. Maximal 205.000 Euro wären gemäß dem Verhaltenskodex des Awo Bundesverbandes angemessen gewesen. Auch seine beiden Mitgeschäftsführer Achim Ries und Antje Wolf waren zum 30. Juni von ihren Aufgaben entbunden worden. Auch in ihren Fällen hatte der Awo-Bundesverband unangemessen hohe Gehälter bemängelt.