AWO Thüringen Geschäftsführer im Saale-Holzland darf weiter machen - mit weniger Gehalt

AWO-Kreisgeschäftsführer Ralf Batz (re). und der Kreisvorsitzende Klaus-Dieter Kunze beim AWO-Landesausschuss am 25. Juli in Oberhof Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zwei Vorstandsmitglieder des AWO-Kreisverbandes stehen selbst in der Kritik. Im Oktober hatte der Landesverband den AWO-Kreisvorsitzenden Klaus-Dieter Kunze und Schatzmeister Hans-Peter Perschke zum Rücktritt aufgefordert - was diese jedoch ablehnten. Grund waren bezahlte Tätigkeiten der Beiden für den Kreisverband. Das stellt nach Auffassung des Landesverbands einen Verstoß gegen die Satzung des Landesverbandes dar, wonach ehrenamtliche Führungskräfte der AWO nicht gleichzeitig geschäftliche Beziehungen mit den von ihnen geführten AWO-Gliederungen haben dürfen. Die beiden Vorstandsmitglieder hatten jedoch darauf verwiesen, dass die bezahlten Tätigkeiten vom Kreisvorstand genehmigt worden seien.

Laut Glybowskaja soll Hack auch den Aufsichtsrat der AJS "bei verschiedenen Sachverhalten" unvollständig und teilweise unzutreffend informiert haben. Details dazu wurden nicht genannt. Glybowskaja und ihr Co-Geschäftsführer Andreas Krauße kündigten am Freitag auch an, dass die AJS Regressansprüche gegen Hack geltend machen werde. Hack hat gegen seine außerordentliche Kündigung Klage eingereicht . Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

Im Fall des AJS-Geschäftsführers Achim Ries und des AJS-Prokuristen Sebastian Ringmann gab es den Angaben zufolge gütliche Einigungen. Mit beiden seien Arbeitsverträge vereinbart worden, die dem AWO Governance Kodex entsprechen, hieß es. Ries habe rückwirkend zum 1. Januar 2018 ein niedrigeres Gehalt akzeptiert und sei der AJS „finanziell stark entgegengekommen“. Der AWO-Bundesverband hatte in einem Prüfbericht vor einigen Monaten bemängelt, dass die Gehälter von Hack, Ries, Ringmann und der damaligen dritten AJS-Geschäftsführerin Antje Wolf zum Teil deutlich über den Summen lagen, die laut Governance Kodex als angemessen gelten. Der Kodex legt eine Orientierung an der Besoldungsgruppe A des öffentlichen Dienstes fest, in Ausnahmefällen an der Besoldungsgruppe B.