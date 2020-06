Ebenfalls am 26. Mai hatte der Awo-Bundesverband in einem offenen Brief an die Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und Mitglieder der Awo einen "Neuanfang" im Thüringer Landesvorstand und in der AJS-Geschäftsführung gefordert. Dieser sei "sinnvoll, notwendig und gar unausweichlich". In dem offenen Brief erneuerte der Bundesverband seine Kritik an den Gehältern der AJS-Geschäftsführung. Diese "Vergütung der Geschäftsführung ohne Grenze durch hohes Umsatzvolumen zu rechtfertigen, entspricht nicht den Werten der Awo und auch nicht unserem Verständnis von Gemeinnützigkeit - insbesondere wenn dadurch die Schere zur Vergütung der unteren Einkommensklasse stetig weiter auseinanderdriftet", heißt es in dem Brief.