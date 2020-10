Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt will die Gehälter von Führungskräften in den regionalen Verbänden künftig umfassender kontrollieren. Der Vorstandsvorsitzende des Awo-Bundesverbandes, Wolfgang Stadler, sagte MDR THÜRINGEN, derzeit werde eine Richtlinie zur Anwendung des seit drei Jahren geltenden Awo Governance Kodex in verschiedenen Gremien diskutiert. Diese sehe vor, "dass sämtliche Gehälter, die über einer gewissen Schwelle liegen, dem Bundesverband auch vorgelegt werden müssen". Bislang seien dafür nur Landes- oder Bezirksverbände der Awo zuständig. Künftig müssten bei bestimmten Größenordnungen die Gehälter von Führungskräften in Kreisverbänden auch dem Bundesverband vorgelegt werden. Er gehe davon aus, dass die Richtlinie Anfang Dezember beschlossen werde, sagte Stadler. "Alle Diskussionen, die zu diesem Verfahren laufen, unterstützen dieses Verfahren."

Wolfgang Stadler, Vorstandsvorsitzender des Awo-Bundesverbandes Bildrechte: MDR/Lisa Kästner