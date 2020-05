Der AWO Bundesverband hatte in den vergangenen Monaten die Bezahlung mehrerer Spitzenmanager des Thüringer Landesverbandes und seiner Tochterfirma AJS durchleuchtet. Anlass war verbandsinterne Kritik an der Bezahlung von AJS-Geschäftsführer Michael Hack und seiner Vorstandskollegen. Nach Einschätzung des AWO Bundesverbandes wäre im Fall von Hack angesichts der Größe des Unternehmens ein Jahres-Brutto-Salär von maximal 140.000 Euro angemessen. Hack habe jedoch jahrelang mehr als das Doppelte bezogen, so die Kritik vom Bundesverband. Selbst das Altersteilzeit-Gehalt des Geschäftsführers seit April 2019 liegt demnach noch um einen sechsstelligen Betrag über der vom Bundesverband als angemessen betrachteten Summe.