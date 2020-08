Die Landesregierung will zum 30. August einige Corona-Schutzregeln lockern. So soll es in Pflegeheimen keine Besuchsbeschränkungen mehr geben. Bisher dürfen Pflegeheimbewohner nur zwei Besuche für bis zu zwei Stunden pro Tag empfangen. Diese Einschränkung entfällt - solange die Infektionszahlen in dem jeweiligen Kreis niedrig bleiben.