Die bisherigen Geschäftsführer Michael Hack, Achim Ries und Antje Wolf scheiden - laut Awo auf eigenen Wunsch - zum 30. Juni aus der AJS gGmbH aus. Hack und Ries wollten ursprünglich Anfang 2021 gehen, Wolf sollte sie nach den bisherigen Plänen ersetzen. Alle drei stehen seit Monaten wegen ihrer Bezüge in der Kritik. Diese sind nach Einschätzung des AWO-Bundesverbandes "unangemessen" hoch. So ist das Jahresbruttogehalt von Hack mit rund 300.000 Euro mehr als doppelt so hoch wie die vom Bundesverband als angemessen eingeschätzte maximale Summe von 140.000 Euro. Der Bundesverband beruft sich dabei auf den seit 2017 geltenden Governance Kodex des Sozialverbandes, laut dem sich die Bezahlung an der Vergütung im öffentlichen Dienst orientieren soll. Auch die Bezüge von Ries und Wolf liegen deutlich über den als "angemessen" bezeichneten Summen. Auch das Gehalt von AJS-Prokurist Ringmann ist nach Ansicht des Awo-Bundesverbandes zu hoch.