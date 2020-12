Die Entlassung Hacks und die seiner Frau Petra Köllner-Hack - sie war Geschäftsführerin der AJS-Tochterfirma Awo Soziale Dienste gGmbH Gotha - hat indes ein juristisches Nachspiel. Beide haben am Arbeitsgericht Erfurt Klage gegen ihre seine Entlassungen eingereicht. Die für November vorgesehenen Gütetermine beider Verfahren wurden jedoch aufgehoben. Ein Sprecher des Arbeitsgerichts sagte MDR THÜRINGEN, zunächst müsse geprüft werden, ob das Gericht überhaupt zuständig sei. Hintergrund ist, dass Geschäftsführer von GmbH laut Arbeitsgerichtsgesetz nicht als Arbeitnehmer gelten. Zuständig für Verfahren, in denen es um Kündigungen von Geschäftsführern geht, sind daher die Landgerichte.

Im AWO-Landesverband läuft hingegen noch die Überprüfung der Gehälter von Kreisgeschäftsführern und von AWO-Tochterfirmen. Im Juli hatte der Landesausschuss in Oberhof beschlossen, dass alle Geschäftsführer-Verträge dahingehend überprüft werden sollen, ob sie dem AWO Governance Kodex entsprechen. Dieser schreibt vor, dass sich die Gehälter an der Besoldungsordnung A (und in Ausnahmefällen an der Besoldungsordnung B) des öffentlichen Dienstes orientieren sollen.