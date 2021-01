Der neue Landesvorstand der Arbeiterwohlfahrt Thüringen soll Ende Februar feststehen. Weil eine Wahlversammlung wegen der Corona-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung abgehalten werden kann, wird die neue Verbandsführung per Briefwahl gewählt. Die Briefe mit den Kandidatinnen und Kandidaten würden noch in dieser Woche per Post an die 130 Delegierten verschickt, teilte AWO-Sprecher Dirk Gersdorf MDR THÜRINGEN am Donnerstag auf Anfrage mit. Am 26. Februar werde die Wahlkommission die Stimmen auszählen. Danach hätten die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten noch 24 Stunden Zeit für die Erklärung, ob sie ihre Wahl annehmen.