1.300 Auszubildende nutzen neues Azubi-Ticket

Jeder 20. Auszubildende in Thüringen interessiert sich für das neue Azubi-Ticket. Insgesamt 1.300 der derzeit 30.000 Auszubildenden in Thüringen haben bislang ein Ticket in der Tasche. Das geht aus Zahlen des Infrastrukturministeriums und des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) hervor.

Jahrelang war um das Ticket gerungen worden. Eines der größten Hindernisse waren und sind die unterschiedlichen Fahrpreise, die die einzelnen Unternehmen selbstständig mit den Kommunen festlegen. Das Ticket gilt im Bereich des VMT und in neun Landkreisen sowie in der Stadt Suhl. Die monatlichen Kosten für das Jahresabo liegen bei 50 Euro. Die Landesregierung unterstützt den Angaben zufolge jede Karte mit mehr als 100 Euro. Dafür stehen im Haushalt 2018 und 2019 jeweils fünf Millionen Euro bereit. Seit etwa einem knappen Monat kann das Ticket als Jahresabo beim VMT gekauft werden. Das Ticket ist vom 1. Oktober 2018 bis 31. Dezember 2019 gültig.

Birgit Keller, Ministerin des Infrastrukturministeriums. Bildrechte: Birgit Keller

Laut Infrastrukturministerium ist das ein guter Einstieg in ein Modellprojekt, für das es keinerlei Daten und Prognosen gebe. Außerdem war bis vor wenigen Tagen der Bereich, in dem das Ticket genutzt werden kann, noch deutlich kleiner. Fast täglich kamen neue Gebiete hinzu, auf denen das Ticket nun ab 1. Oktober gilt. Die Nachfrage hängt laut Infrastrukturministerium unter anderem davon ab, wo Lehrlinge wohnen und arbeiten. Azubis, die zum Beispiel in Erfurt wohnen und arbeiten, würden das Angebot wohl kaum nutzen.



Außerdem gibt es beim VMT noch andere Angebote, wie zum Beispiel Monats- und Wochenkarten. Zudem sei das Interesse für das Ticket auch davon abhängig, ob es in der Freizeit genutzt werden kann oder ob die jungen Leute eher mit dem eigenen Auto oder ihrem Moped fahren. Laut VMT können die Verkaufszahlen nicht eingeordnet oder gewertet werden, weil es zuvor kein vergleíchbares Ticket speziell nur für Azubis gab.