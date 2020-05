Das Becken im Rudolstädter Freibad wird noch länger leer bleiben. Bildrechte: MDR/Stadtverwaltung Rudolstadt

Die Freibadsaison in Thüringen beginnt wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in diesem Jahr verspätet. Die am Donnerstag verkündeten Lockerungen, lassen zwar Spielplätze und einige Einzelsport-Aktivitäten zu, die Freibäder blieben davon aber unberührt und müssen weiterhin geschlossen bleiben. Etwa die Hälfte der rund 170 Frei-, See- und Waldbäder in Thüringen starten gewöhnlich bis Mitte Mai in die Saison.



Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister kritisierte das und forderte Klarheit für die Betreiber der Bäder und eine Lockerung des Verbotes zum Betrieb von Sportstätten bis Ende Mai. Das Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln in Freibädern sei kein Problem, erklärte der Verband. Eine Öffnung mit begrenztem Einlass und gesperrten Rutschen sei denkbar. Derzeit gäbe es bereits laufende Kosten, da viele Schwimmbecken für die Saison hergerichtet worden seien und die Technik gewartet werden müsse. Die Becken trocken stehen zu lassen, würde zu Defekten führen, so der Verband.