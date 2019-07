Die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) hat häufigere Kontrollen an Talsperren gegen wildes Baden angekündigt. Mit Hilfe von Polizei und Ordnungsämtern soll überwacht werden, ob sich die Besucher an die Badeverbote halten. Wer trotzdem ins kühle Nass steigt, muss mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro rechnen, wie das Unternehmen mitteilte.

Gewässer, für die die Schutzzone 1 gilt, dürfen laut TFW grundsätzlich nicht betreten werden. Auch Wassersport aller Art ist verboten, ebenso das Grillen und Lagern am Ufer. Für spielende Hunde sind die Seen ebenfalls tabu. Die strengen Auflagen gelten in Thüringen für folgende Stauseen: