Überblick Das Bäcker-Handwerk in Thüringen

Die Duale Ausbildung erfolgt in den Thüringer Betrieben selbst sowie in den Berufsschulen in Gera, Erfurt und Zella-Mehlis. Konditor und Bäcker unterscheiden sich übrigens durch ihre Tätigkeit in der Backstube, sitzen aber in der Ausbildung im Theorieunterricht oftmals gemeinsam auf der Schulbank. Konditoren backen in erster Linie Torten, arbeiten mit Marzipan, Schokolade und stellen auch Pralinen her. Konditor scheint ein "Frauenberuf" zu sein, da viele Mädchen unter den Auszubildenden zu finden sind. Einige Bäcker haben gleich beide Ausbildungen genossen und können seine breite Palette an Waren anbieten.