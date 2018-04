Acht Bahngesellschaften fahren im Auftrag des Landes die Regionalzüge in Thüringen. Dafür erhalten sie von der Landes-Nahverkehrsgesellschaft Zuschüsse. Das Ministerium geht nach Angaben der Sprecherin davon aus, dass im zurückliegenden Jahr zwischen 95 und 97 Prozent der Regionalzüge pünktlich waren. Das entspricht in etwa den Werten der vorangegangenen Jahre. Und der Wert ist etwas ist etwas besser als im bundesweiten Schnitt, wo die Quote bei rund 94 Prozent lag. Endgültige Zahlen liegen noch nicht vor. Das zurückgeforderte Geld fließt laut Ministerium wieder komplett in den öffentlichen Nahverkehr.