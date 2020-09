Wegen Bauarbeiten ist die Bahnstrecke zwischen Erfurt und Bamberg von Mittwochabend an für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Die Strecke soll am kommenden Dienstag, 8. September, wieder frei sein. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden Fernverkehrszüge umgeleitet.

ICE-Züge fahren über Würzburg und haben dort einen zusätzlichen Halt. Planmäßige Zwischenhalte fallen aus. Die Fahrzeiten von Erfurt nach Nürnberg und weiter nach München verlängern sich um 90 bis 100 Minuten. In der Gegenrichtung fahren Züge früher ab. Um die längeren Fahrzeiten zu mindern, fahren ICE-Züge, die normalerweise über Augsburg verkehren, über die schnellere Strecke via Ingolstadt. Dort ist jedoch kein Halt vorgesehen. Der Regionalverkehr in Franken wird durch Busse ersetzt. Bahnkunden werden gebeten, sich über aktuelle Änderungen im Internet zu informieren.