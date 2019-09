Nach dem Kabelbrand an der ICE-Trasse Erfurt-Nürnberg ist die Strecke am späten Sonntagabend wieder in Betrieb gegangen. Wie ein Bahn-Sprecher am Montagmorgen sagte, fahren die Züge wieder nach Plan. Der Streckenabschnitt zwischen Nürnberg und Bamberg war seit Samstagmorgen nach einem Böschungsbrand gesperrt. Unter anderem musste ein verschmortes Signalkabel ersetzt werden. Reisende zwischen Erfurt und Nürnberg und zwischen Jena und Sonneberg und Nürnberg mussten Umwege in Kauf nehmen und waren dadurch ein bis zwei Stunden länger unterwegs.

Der Bahnhof Forchheim in Oberfranken auf der ICE-Schnellfahrstrecke Erfurt-Nürnberg. Bildrechte: MDR FERNSEHEN