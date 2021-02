Beim Ausbau soll nach Angaben der Bundestagsabgeordneten auch die denkmalgeschützte Sechsbogenbrücke über das Ilmtal in Weimar für die Oberleitung verstärkt werden. Außerdem sei geplant, die Bahnsteige an sechs Haltepunkten zwischen Weimar und Gera sowie in Hopfgarten zwischen Weimar und Erfurt zu verlängern. Lenkert sagte, die Bahnsteige seien seit der Wende saniert und dabei verkürzt worden. Inzwischen reichten die Bahnsteige nicht mehr aus, weil mehr Fahrgäste und deswegen längere Züge unterwegs seien.