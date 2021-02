Bahnreisende müssen im Fernverkehr zwischen Erfurt, Leipzig und Halle deutlich längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn ist die Schnellfahrstrecke seit den massiven Schneefällen in der Nacht zu Montag gesperrt. Die Gleise und Weichen seien von Schnee und Eis bedeckt. Sie würden zunächst auch nicht geräumt, weil es mit der südlicher gelegenen alten Bahnstrecke über Weimar eine Alternativroute gebe.

Die Räumtrupps konzentrieren sich nach Bahn-Angaben zunächst darauf, andere Strecken wieder befahrbar zu machen. Derzeit bietet die Bahn im Fernverkehr über Thüringen ohnehin nur einige ICE-Verbindungen an. So endet der ICE von München über Thüringen nach Hamburg bereits in Erfurt und fährt wieder zurück. Diese Linie kann allerdings auf der südlichen Schneefahrstrecke durch den Thüringer Wald fahren, die passierbar ist.