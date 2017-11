Unterstützt wird das Projekt von der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar und der Thüringen Philarmonie Gotha-Eisenach. Musiker des Orchesters wirken seit Jahren als Lehrende am College of Music, der Weimarer Professor für Musikwissenschaft und Transcultural Music Studies Tiago de Oliveira Pinto wiederum hat die Idee des Musikmuseums mit initiiert. Pinto pflegt seit Jahren enge Beziehungen zum College of Music. Seine Einrichtung hilft nun dabei, ein inhaltliches Konzept für das Museum in Bangkok zu entwickeln.