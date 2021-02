Das ist noch nicht klar. Regionale Details hat die Commerzbank bisher noch nicht bekanntgegeben. Die Bank wird den Filial- und Job-Abbau nicht zuletzt mit ihrem Betriebsrat besprechen müssen. Ob die Pläne dann exakt wie angekündigt zur Anwendung kommen, ist aber noch offen. Ebenso wenig ist bisher klar, wie viele der etwa 200 Mitarbeiter in Thüringen von den Plänen betroffen sein werden. Wahrscheinlich - wenn auch nicht sicher - ist jedoch, dass die Standorte in den größeren Städten nicht betroffen sein werden.

Auch bei anderen Banken ist die Zahl der Filialen in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken gab es in Thüringen im Jahr 2000 noch 263 Filialen und 45 Selbstbedienungs-Standorte. Zehn Jahre später waren es noch 191 Filialen und 73 SB-Standorte, im Jahr 2020 dann 113 Filialen und 71 SB-Standorte. Oft verwandelt sich nach einer Filialschließung der Standort noch für einige Jahre in einen SB-Standort mit Kontoauszugsdrucker, Überweisungs- und Geldautomat.