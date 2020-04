Auf Baustellen in Thüringen scheint die Corona-Krise weit weg. Es dreht sich der Kran, es kreischt die Säge, es kracht der Hammer. Doch wie sieht es mit Projekten aus, für die der erste Spatenstich noch aussteht? Wissen müssten es die Banken, stellen sie doch in der Regel zusammen mit Unternehmen und Privatkunden für Finanzierungen für Investitionen auf die Beine. Die Kreditwirtschaft kennt solche Vorhaben meist lange, bevor sie öffentlich sichtbar werden.

Kreditnachfragen deutlich zurückgegangen

Dirk Stoffregen, Niederlassungsleiter Mittelstandsbank Thüringen der Commerzbank AG. Bildrechte: MDR/Florian Girwert "Wir beobachten mit dem Auftauchen der Corona-Krise mindestens 50 Prozent weniger derartige Nachfragen“, sagt Dirk Stoffregen, Leiter Mittelstand bei der Commerzbank in Thüringen. Was den Kauf von Ausrüstung wie neuen Maschinen oder Anlagen angeht, sei man wahrscheinlich eher bei zwei Dritteln weniger Nachfrage. Was hingegen auf den Weg gebracht sei, werde umgesetzt. Die Probleme seien zudem stark branchenabhängig. Während mancher Medizintechniker mittelfristig 120 Prozent Kapazität brauche, sei die Lage etwa in Gastronomie und Hotellerie dramatisch. Stoffregen: "Da gibt es extreme Betroffenheit."

Große Nachfrage nach Hilfskrediten

Eine große Nachfrage herrscht dagegen nach den staatlich gestützten Kreditprogrammen für Not leidende Unternehmen. Commerzbank-Manager Stoffregen berichtet etwa von 500 Anträgen. Befeuert worden sei die Nachfrage dadurch, dass die staatlich gelenkte Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Staatshaftung für Kreditbeträge bis 800.000 Euro für Unternehmen auf 100 Prozent erhöht hat.

Katrin Spindler sagt, Vorständin der Volksbank Eisenberg und ihrer Tochter Ethikbank, berichtet, die Prüfung eines solchen Antrags sei in fünf Arbeitstagen erledigt. "Wir kennen unsere Kunden gut". Wenn die Hausbank mit im Boot sei, wenn Hilfskredite beantragt werden, beuge das Problemen vor. Ohnehin habe die KfW zur Bedingung macht, dass das beantragende Unternehmen 2019 mit Gewinn gearbeitet hat – oder in der Summe der Jahre 2017 bis 2019. Heißt im Klartext: Vor Corona darf es keine Schieflage gegeben haben, um die Hilfe in Anspruch nehmen zu können.

Wie Privatkunden auf die Krise reagieren