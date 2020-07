Grund für den Anstieg ist vor allem: Die Betroffenen sind eher bereit, ihre Beschwerden zu zeigen, die gesellschaftliche Akzeptanz ist größer als noch vor zehn Jahren. Seit der Reform der psychiatrischen Richtlinien im Jahr 2017 ist der Zugang zu Psychotherapeuten außerdem schneller und einfacher. Im bundesweiten Vergleich hängen die neuen Bundesländer in der Versorgung dennoch hinterher. So kommen in Thüringen 25 Therapeuten auf 100.000 Einwohner. In Hamburg ist die Zahl der Therapeuten drei mal so hoch. Wer derzeit in Thüringen eine Therapie machen will, muss bis zu einem Vierteljahr warten. Seit einem halben Jahr gehören Videosprechstunden außerdem zur Kassenleistung. In Corona-Krise wurde das laut Barmer bereits gut genutzt.