Bahnverkehr in Thüringen Baustellen auf mehreren Strecken sorgen für Behinderungen

Neue Gleise und Brücken im Wartburgkreis

Am 13. Juni geht es los im Wartburgkreis zwischen Eisenach und Bad Salzungen. Für mehr als zweieinhalb Monate, bis zum 1. September, wird hier die Bahnstrecke zwischen Förtha und Eisenach gesperrt, der Abschnitt zwischen Förtha und Bad Salzungen bleibt bis zum 5. August gesperrt. So lange sollen die Erneuerungsarbeiten an einem sechs Kilometer langen Gleisbett, zwei Brücken und vier Durchlässen dauern. Auch die Eisenbahnbrücke über den Leimbach in Bad Salzungen wird laut Deutsche Bahn komplett abgerissen und neu gebaut. Die Anwohner müssen sich neben erheblichen Verkehrseinschränkungen auf viel Lärm einstellen. Auch nachts und am Wochenende soll gearbeitet werden.

Nichts geht mehr am Erfurter Hauptbahnhof

Nichts geht mehr am 22. und 23. Juni am Erfurter Hauptbahnhof. Grund ist die Installierung der Software für die neue Stellwerktechnik. Außerdem müssen Signale versetzt werden. Wer trotzdem Fernreisen an diesem Wochenende plant, sollte Verspätungen einkalkulieren, sich auf jeden Fall sich auf Umleitungen einstellen. So werden beispielsweise ICE-Reisende zwischen Berlin und Frankfurt Main über Halle und Kassel umgeleitet. 95 Minuten länger dauert dann ihre Reise.

Aufgrund des weiträumigen Umfahrens des Erfurter Bahnhofs hält der ICE nicht in Eisenach, Gotha, Weimar oder Naumburg. Auch Reisende auf Fernverkehrsstrecken müssen deshalb auf Regionalbahnen und Busse umsteigen. Laut Deutscher Bahn können Fahrräder und Kinderwagen nur begrenzt mitgenommen werden. Auch Rollstuhlfahrer sollten sich informieren, wie sie in dieser Zeit am besten von A nach B kommen.