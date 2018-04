An der A71 bei Sömmerda wird ab Montag gebaut. Wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte, wird die Fahrbahn in der Anschlussstelle Sömmerda-Ost auf beiden Seiten erneuert. Das 2002/2003 errichtete Teilstück ist in die Jahre gekommen und weist Verschleißerscheinungen auf. Auch die Autobahnzubringer in dem Bereich, die Landstraße und die B176 kommen in die Kur. In einem ersten Bauabschnitt wird die A71 Richtung Sangerhausen gesperrt. Der Verkehr wird einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Autofahrer, die über die B176 kommen, müssen einen längeren Umweg über die Kiebitzhöhe und Leubingen in Kauf nehmen. Gebaut wird bis voraussichtlich Mitte Juli, wie das Amt weiter mitteilte.