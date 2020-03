Landwirtschaft Corona-Krise trifft Thüringer Bauern unterschiedlich hart 

Die Unterbrechung der Lieferketten führt zu einer Überproduktion bei den Milchbauern. Bildrechte: imago images/Michael Kristen

Ein Problem sieht die AbL auch in der Teilweise zu beobachtenden Überproduktion von Lebensmitteln. Die Corona-Krise hat laut Wöllert sowohl im Export als auch auf dem Binnenmarkt zu unterbrochenen Lieferketten geführt. Folgen seien ein Überangebot an Milch und damit sinkende Preise. Wöllert warnt zudem davor, Wochenmärkte zu verbieten, so, wie das bereits in Sachsen geschehen sei. Die Ansteckungsgefahr sei in geschlossenen Supermärkten weitaus größer als auf Märkten unter freiem Himmel, so Wöllert weiter.