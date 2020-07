Der Thüringer Bauernverband hat Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) fehlendes Wissen in der Tierhaltung vorgeworfen. Verbandspräsident Klaus Wagner sagte, die Ministerin habe bei der Debatte über die Schweinehaltung mit falschen Zahlen argumentiert. Wer so daneben greife, zeige sein Desinteresse am Thema. Wer sich ständig zu Themen aus anderen Ressorts äußere, sollte auch in der Lage sein, die Zahlen richtig einzuordnen.

Siegesmund hatte zuvor erklärt, dass in Thüringen zurzeit etwa 800.000 Sauen gezüchtet würden. Das sei nicht im Sinne einer nachhaltigen Tierwirtschaft. Nach Angaben des Thüringer Bauernverbandes gibt es dagegen im Freistaat nur noch rund 675.000 Schweine. Die Haltung von Schweinen sei seit Jahren stark rückläufig.

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte MDR THÜRINGEN, es handele sich hier um ein Missverständnis. Tatsächlich gebe es in Thüringen laut Landesamt für Statistik insgesamt knapp 700.000 Schweine. Die Kritik des Bauernverbandes wies das Ministerium dennoch zurück. Es gehe um eine andere Form der Tierhaltung.

Bundesrat stimmt über Kastenhaltung ab

Am Freitag stimmt der Bundesrat über Regelungen zur Schweinehaltung in Deutschland ab. Dabei geht es darum, ob die Kastenhaltung für Schweine abschafft werden soll. Seit Monaten wird zwischen den Ländern um das Thema gefeilscht.

Hochschwangere Sau in einem zu engen Kastenstand. Tierschutzorganisationen machten zuletzt mit Fotos auf die Zustände aufmerksam. Bildrechte: Animal Rights Watch Laut Siegesmund steht am Freitag ein Kompromiss im Raum, nach dem Sauen in Zukunft nur noch 15 Tage pro Jahr in einem Kastenstand gehalten werden dürften. In den Kastenständen dürften sich die Sauen in Zukunft auch nur zum Schutz ihrer Ferkel aufhalten. "Damit wird die Kastenhaltung abgeschafft und die Gruppenhaltung hat sich durchgesetzt", sagte Siegesmund. Alle grün regierten Länder wollten dem zustimmen.



Weiter sagte Siegesmund, der Kompromiss sehe vor, dass die neuen Regelungen erst in acht Jahren vollständig umgesetzt sein müssten. Es seien jedoch insgesamt 300 Millionen Euro Fördergeld für diejenigen Betriebe vorgesehen, die den Umstieg schneller schafften.