Landesparteitag Erfurts Oberbürgermeister Bausewein will SPD-Vize werden

Der ehemalige Thüringer SPD-Vorsitzende Andreas Bausewein will als Vize zurück an die SPD-Spitze. Beim Landesparteitag Ende September wolle er für den Posten kandidieren, sagte er MDR THÜRINGEN und bestätigte damit einen Bericht der "Thüringer Allgemeinen". Bausewein war vor zweieinhalb Jahren überraschend als SPD-Landeschef zurückgetreten. Jetzt hätten ihn Parteifreunde gebeten, wieder Verantwortung in der Parteispitz zu übernehmen.