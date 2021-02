Schnee, Eis und Corona: Stopp an Großbaustellen in Thüringen

Das historische Rathaus von Gotha Bildrechte: dpa

Jena hat es aktuell am heftigsten getroffen. Nicht nur am Inselplatz stehen die Bagger still. Auch auf dem Engelplatz, wo die neue Bibliothek entstehen soll, am neuen Standort bei Zeiss und bei der Schwimmhalle in Lobeda tut sich winterbedingt in diesen Tagen nichts.

Nach Angaben der Bauleiter wirft das die Projekte im Zeitplan dennoch nicht zurück. Die drei Wochen Zeitverzug am Inselplatz sind laut Susanna Karawanskij, Staatssekretärin im Infrastrukturministerium, ein eingebauter Puffer. In der nächsten Woche soll es weitergehen, wenn die letzten Schneeberge abgefahren worden sind. Auch an der Schwimmhalle in Lobeda und bei Zeiss soll ab Montag weiter gearbeitet werden. Grundsteinlegung für Uni-Campus auf dem Inselplatz Jena Bildrechte: MDR/Anke Preller

Winterpausen werden verlängert

Auch in Weimar ruht die Baustelle am Sophienstiftsplatz. Nach Angaben der Stadt kann der zweite Bauabschnitt am größten Verkehrsknotenpunkt in Weimarer Innenstadt nicht beginnen. Außerdem kann die Sanierung der nördlichen Innenstadt in Bahnhofsnähe derzeit nicht weiter gehen. Es werden lediglich Bäume gefällt.

Ähnlich wie in Weimar sieht es auch auf Gothas Großbaustelle am Hauptmarkt aus. Dort wurde die Winterpause, die ursprünglich bis Mitte Januar geplant war, verlängert. Grund ist die Nässe. Erst wenn der Boden etwas abgetrocknet ist, können die Bauarbeiten fortgesetzt werden. Das ist frühestens am 1. März der Fall. Trotz der verlängerten Pause soll der Hauptmarkt nach Stadtangaben aber planmäßig im November fertig sein.