Mit dem Beginn der Ferien in Thüringen werden in Thüringen zahlreiche Verkehrsbaustellen "eröffnet". In Erfurt geht es bereits am Wochenende los: Der Verkehrsbetrieb Evag saniert seinen wichtigsten Knoten, den Anger, und eine nahegelegene Kreuzung.

Neue Gleise und Weichen auf dem Anger

Auf dem Anger werden neue Weichen und Gleise verlegt sowie ein Blindenleitsystem eingebaut. Wegen der Arbeiten fährt die Stadtbahnlinie 2 bis kommenden Sonnabend eine Umleitung; zwischen Ringelberg, Krämpfertor und Busbahnhof rollen zudem Busse statt Bahnen.

Gararin-Ring bis Ende August gesperrt

Bis Ende August wird zudem an der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Bahnhofstraße gebaut. Laut Evag muss die Straße sechs Meter tief aufgegraben werden, weil die Straßenbahngleise weger einer unterirdischen Brücke in die Tiefe eingesunken sind. Der Ring, der mit 30.000 Fahrzeugen täglich zu den wichtigsten innerstädtischen Straßen Erfurts zählt, wird an dieser Stelle von Freitag an gesperrt. Weil auch an Umleitungsstrecken gebaut wird, müssen Autofahrer Geduld aufbringen. Hier fahren vorläufig keine Autos mehr: Die Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Bahnhofstraße wird gesperrt. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Gothaer Straße wird nahe der Messe unterbrochen

Im Südwesten wird ab Montag die Gothaer Straße an der Kreuzung Wartburgstraße komplett gesperrt - also jenseits der Messe. Die Kreuzung wird vergrößert, um die Zufahrt zum neuen P+R-Platz an der Messe einfacher zu machen. Damit ist eine der wichtigsten Ausfallstraßen Erfurts bis 28. August an dieser Stelle gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können passieren. Der motorisierte Verkehr wird zwischen dem Ikea-Möbelhaus und dem Gothaer Platz über die Hersfelder Straße und die Binderslebener Landstraße umgeleitet. Der Erfurter Vorort Schmira ist mit dem Auto nur über diesen Umweg zu erreichen.