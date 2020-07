Bis Ende August wird zudem an der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Bahnhofstraße gebaut. Laut Evag muss die Straße sechs Meter tief aufgegraben werden, weil die Straßenbahngleise wegen der unterirdischen "Augustbrücke" in die Tiefe gesunken sind. Die Brücke führte einst über einen Festungsgraben, welcher genau wie die Brücke selbst zugeschüttet wurde. Doch unterirdisch sackt alles ab und oberirisch schwingen die Straßenbahngleise gefährlich. Der Ring zählt mit 30.000 Fahrzeugen täglich zu den wichtigsten innerstädtischen Straßen Erfurts. Weil auch an Umleitungsstrecken gebaut wird, müssen Autofahrer Geduld aufbringen.

Im Südwesten wurde am Montag die Gothaer Straße an der Kreuzung Wartburgstraße komplett gesperrt - also westlich der Messe. Die Kreuzung wird vergrößert, um die Zufahrt zum neuen P+R-Platz an der Messe einfacher zu machen. Damit ist eine der wichtigsten Ausfallstraßen Erfurts bis 28. August an dieser Stelle gesperrt.