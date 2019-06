Bahnverkehr Vollsperrung des Erfurter Hauptbahnhofs steht bevor

Hauptinhalt

Bahnreisende in Thüringen müssen in den kommenden Tagen mit längeren Fahrzeiten und Zugausfällen rechen. Wegen Bauarbeiten in den Hauptbahnhöfen in Halle und in Erfurt werden Züge umgeleitet und Verbindungen gestrichen. Der Hauptbahnhof Erfurt muss Ende der Woche voll gesperrt werden.