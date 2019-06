Rechtsextremismus Wie bedroht sind Thüringer Politiker?

In Thüringen sind in den vergangen zwei Jahren in fünf Fällen Politiker von Rechtsextremisten direkt bedroht worden. Das Thüringer Landeskriminalamt teilt MDR THÜRINGEN mit, dass dabei Drohmails an die betroffenen Politiker verschickt worden sind. Das Thüringer Landeskriminalamt in Erfurt. Bildrechte: IMAGO

Nach LKA-Angaben wird in der statistischen Erhebung nicht zwischen Abgeordneten im Landtag oder Kommunalen Politikern unterschieden. Damit könne auch keine Aussage über rechtsextremistische Bedrohungen gegen Bürgermeister, Landräte oder Gemeinderatsmitglieder getroffen werden. In diesem Jahr habe das LKA bisher keine solchen Bedrohungen aus dem rechtsextremen Bereich registriert, heißt es.

Thema beschäftigt Städte- und Gemeindebund

Der Thüringer Gemeinde- und Städtebund teilte MDR THÜRINGEN mit, dass ihm aktuell keine Informationen über rechtsextreme Bedrohungen gegen Kommunale Politiker vorliegen. Geschäftsführer Ralf Rusch sagte: "Es ist möglich, dass Betroffene das uns gegenüber nicht öffentlich machen wollen aus Sorge um ihre Familien." Er kündigte an, dass der Gemeinde- und Städtebund sich mit diesem Thema intern demnächst beschäftigen wolle.

DIE LINKE am häufigsten betroffen

In 2017 und 2018 gab es in Thüringen insgesamt 17 Angriffe auf Büros von Landtagsabgeordneten, die alle einen rechtsextremen Hintergrund hatten. Das geht aus einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf Anfrage des Linken-Abgeordneten Steffen Dittes (LINKE) hervor. In fast allen Fällen waren dabei Büros von Politikern DER LINKEN betroffen.

Nach MDR THÜRINGEN-Informationen aus Polizeikreisen ist Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) der potentiell gefährdeste Politiker in der Thüringen. Auf dem Höhpunkt der Flüchtlingswelle 2015 wurden mehrfach rechtsextreme Morddrohungen gegen ihn gerichtet. Im Mai 2017 wurde bekannt, das Ramelow auf der sogenannten "Todesliste" des Bundeswehrsoldaten Franco A. stand.

Kritik am Landeskriminalamt

Das LKA geriet damals in die Kritik, weil Ramelow nicht durch seine Personenschützer, sondern durch MDR THÜRINGEN-Reporter erfahren hatte, dass sein Name auf der Liste zu finden war. Franco A. wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen in einem rechtsextremen Netzwerk Anschläge auf Politiker geplant zu haben.

Die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (LINKE). Bildrechte: imago/Karina Hessland Bereits 2010 hatte eine Gruppe von Rechtsextremisten einen Anschlag auf der Linke-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss in Saalfeld geplant. Staatsschützer hatten in der Operation "Feuerball" damals ein Verfahren gegen die Gruppe geführt.



Bereits ein Jahr vor dem Auffliegen des NSU sprachen die Ermittler der Kriminalpolizei Saalfeld von einer rechtsextremen Terrorzelle. Diese soll geplant haben, einen Wahlkampfbus von König-Preuss in die Luft zu sprengen. Die Pläne wurden durch mehrere Festnahmen der Polizei vereitelt.