Könnten staatliche Ausgleichszahlungen den Protest wirklich abschwächen? Eine direkte Auszahlung von Geld findet die zuständige Abteilungsleiterin bei der Energieagentur Ramona Rothe nicht zielführend. Die Kommunen oder Bürger könnten jedoch über Genossenschaften an den Erlösen beteiligt werden. Ähnlich äußert sich das Thüringer Umweltministerium. Anliegern das Geld auszuzahlen, sei etwas schlicht, sagte ein Ministeriumssprecher. Stattdessen müssten die Bürger in die Planungen einbezogen und an den Gewinnen beteiligt werden. Als negatives Signal für andere Bauprojekte in den Kommunen sieht es der Geschäftsführer des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes, Ralf Rusch. Die Frage sei, wofür die Bürger in Zukunft ebenfalls Ausgleichszahlungen erwarten würden. Vielleicht für die neugebaute Straße, die am Haus vorbeiführt, die neu eingeweihte Grundschule oder eine Kirche oder Moschee?