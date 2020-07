Thüringen Schwerbehinderte können auf mehr Betreuung am Arbeitsplatz hoffen

Etwa 25.000 Schwerbehinderte haben in Thüringen einen Job oder sind in Ausbildung. Sie und ihre Arbeitgeber brauchen Unterstützung. Doch schon bald nach Jahresbeginn kritisierten Schwerbehindertenvertreter mangelnde Beratung und Hilfe. Das Land hat nun eine Hotline eingerichtet und will mehr Geld für Betreuer ausgeben.