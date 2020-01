Linke, SPD und Grüne in Thüringen wollen im Falle einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr einführen. Darauf hätten sich die Vertreter der drei Parteien verständigt, sagte Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow nach einer Sondierungsrunde mit Sozialdemokraten und Grünen am Montagabend. Die drei bisherigen Regierungsparteien arbeiten derzeit am Programm für eine Minderheitsregierung.