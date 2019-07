Das belgische Königspaar ist am Dienstagvormittag zu einem offiziellen Besuch in Thüringen eingetroffen. König Philippe und Königin Mathilde landeten am Morgen bei verhangenem Himmel auf dem Flughafen Erfurt-Weimar. Dort wurden sie von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und seiner Frau Germana Alberti vom Hofe begrüßt. Zwei Kinder überreichten dem Paar Blumen.