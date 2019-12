Die Chancen stehen nicht schlecht, dass diese beiden Neugeborenen die Namen Hannah und Ben tragen. Bildrechte: imago/Westend61

Hannah und Ben sind auch dieses Jahr die beliebtesten Babynamen in Thüringen gewesen. Wie schon im vergangenen Jahr führten sie 2019 das Landesranking an, wie aus der alljährlichen Auswertung des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein hervorgeht. Auf den darauffolgenden Plätzen landeten bei den Mädchen die Namen Emma, Frieda, Ella und Emilia - bei den Jungen entschieden sich frischgebackene Eltern häufig für die Namen Emil, Oskar, Henri und Finn.